Il nuovo ’commesso’? È un robot. Più veloce la consegna dei farmaci

C’è un nuovo ‘commesso’ alla farmacia comunale all’interno del Centro commerciale I Gigli. Ed è velocissimo. Si tratta di un robot in grado di rendere il servizio di consegna dei farmaci più snello e veloce, un magazzino automatizzato voluto da Farmapiana che gestisce appunto le farmacie comunali a Campi. Farmacia che, raddoppiata nelle dimensioni rispetto alla vecchia sede e completamente rinnovata, è stata inaugurata ieri mattina alla presenza del presidente Antonio Iocca, del presidente della Regione, Eugenio Giani, e dei rappresentanti di alcune delle amministrazioni comunali che fanno parte della compagine sociale.

"Nell’ottica dell’innovazione e della modernità, questo nuovo robot, con delle performance incredibili, permette di risparmiare il tempo nel lavoro dei farmacisti - ha detto il presidente Iocca -, il robot permetterà infatti di ottimizzare le operazioni di prelievo dei medicinali e velocizzare la consegna dei prodotti, ridurre le code e facilitare il lavoro dei farmacisti, permettendo loro in questo modo di dedicare maggiore tempo al cliente. E confermando la vocazione delle nostre farmacie, che vogliono essere un presidio di servizi per le varie comunità di riferimento". Il magazzino automatizzato contiene migliaia di articoli ed è in grado di controllare giacenze, rotazioni e scadenze e incrementare la velocità di consegna dei prodotti di oltre il 20%.

Particolari sottolineati dal presidente Giani, che ha aggiunto: "Apprezzo davvero tanto la disponibilità, il tipo di servizio, contraddistinto da una dimensione sociale, che caratterizza l’impegno di Farmapiana: è il riconoscimento di un lavoro significativo, non dimentichiamolo, quello che garantisce la salute attraverso i farmaci".