Il Niccolini, non solo teatro

Per quanto riguarda la libreria del Teatro Niccolini dobbiamo partite da lontano… dalla metà del XVII secolo, quando fu edificato, nell’omonima via, il Teatro del Cocomero, uno dei più antichi d’Italia e d’Europa.

Gestito prima dall’Accademia degli Infuocati e poi dalla famiglia Ghezzi, dopo tre secoli e mezzo il teatro chiude i battenti, viene abbandonato, e dopo un lungo periodo di decadenza, nel 2006 la famiglia Pagliai lo salva acquistandolo e operando un accurato restauro conservativo di alto pregio.

Il rinnovato e bellissimo teatro Niccolini viene tenuto a battesimo nel 2016 nientemeno che dal grande Paolo Poli, e riprende la sua attività teatrale. Ma fin da subito, la volontà dei Pagliai puntava a realizzare "un teatro che diventasse anche un centro culturale e letterario" racconta Antonio, uno spazio aperto alla città, in un luogo storico importante e centralissimo.

E così, nel foyer, invece di un piccolo bookshop, viene fondata una grande libreria, aperta tutti i giorni da mattina a sera, ai numeri 3 e 5 di via Ricasoli, a un passo dal Duomo, servita anche da un elegante caffè.

"Oltre ovviamente ai libri del gruppo editoriale della famiglia (Pagliai, Sarnus, Polistampa, Noripios, Zella), troviamo numerosi volumi sulla storia dello spettacolo, molti testi di storia dell’arte, guide in lingua (data la vocazione turistica di via Ricasoli), best seller nazionali, cancelleria e oggetti d’artigianato. Inoltre, ogni anno nel periodo natalizio il foyer accoglie una mostra d’arte contemporanea".

Da segnalare come ogni giovedì, tra le 18 e le 18.50, abbia luogo negli ambienti della libreria (o nel ridotto, a seconda dell’affluenza) "Niccolitudini", un salotto letterario dal sapore informale e genuino, sotto lo slogan "le presentazioni che non annoiano e durano poco".

Gli incontri

sono sempre moderati

personalmente

dall’editore Antonio Pagliai.