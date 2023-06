"Il neosindaco come Cencelli nell’assegnare i ruoli"

Siamo già alle prime scaramucce nell’amministrazione di Impruneta. I consiglieri di "Voltiamo pagina" Matteo Zoppini e Gabriele Franchi, associano il nuovo sindaco Riccardo Lazzerini a Massimiliano Cencelli e al suo manuale di assegnazione ruoli politici e governativi a persone in base al peso politico del partito rappresentato. "Lazzerini ha attribuito ruoli nella nuova giunta esclusivamente in base a logiche partitiche e voti ottenuti, mettendo da parte meriti e competenze – criticano i due consiglieri -. Non possiamo nascondere la nostra sentita preoccupazione per come saranno governati assessorati strategici e fondamentali per lo sviluppo del Comune". Lazzerini difende la sua scelta. "Fin dall’inizio abbiamo fatto una scommessa come laboratorio politico, una coalizione composita tra partiti, civismo e indipendenti. La coalizione ha dato delle indicazioni importanti che ho preso in considerazione anche in virtù dell’onestà con cui sono stato sostenuto. La coesione è stata dimostrata già dalla prima seduta del consiglio ed è di buon auspicio: dritti verso un percorso comune".