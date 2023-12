Il Natale che si accende. Cibo, musica e mercatini

Si accende il Natale. Sarà un fine settimana pieno di eventi, appuntamenti, musica, e atmosfera natalizia. Si parte domani con le iniziative del centro commerciale naturale Città Futura con il patrocinio del Comune; negozi aperti per tutto il weekend. Domani alle 15,30 le magie e l’illusionismo del Magic Show con Mago Max, "Il trucco c’è ma non si vede". Grandi e piccini incontreranno il mago lungo l’asse pedonale. Domenica per tutto il giorno in piazza Matteotti "Colori e sapori del Natale", mercato di prodotti alimentari e articoli artigianali tipici. Alle 15,30, "In canto di Natale" con la corale Don Milani alla Città Futura. Le iniziative sono organizzate nell’ambito del programma "Magico Natale di Città Futura": oltre alla pista per il pattinaggio sul ghiaccio in via Francoforte sull’Oder. Domenica la città sarà animata da un evento di giocoleria e musica: dalle 17,30 ci saranno gli auguri itineranti della Scuola di Musica e di Cirk Fantastik. "La musica è vicina", il nome dell’evento, è organizzata dall’Accademia musicale con il patrocinio e il contributo del Comune per Open City Winter: concerti musicali all’aperto lungo il percorso delle luminarie, con performance circensi a cura di Cirk Fantastik. Appuntamento da piazza Repubblica a Togliatti, da via Pascoli a Resistenza. A suonare saranno gli allievi delle classi di violino e di canto modern, inoltre il Delta Duo formato da Matteo Pancrazi, voce e chitarra, e Daniele Guerrini, armonica, con l’ospite Michael Carvale al contrabbasso, per un repertorio di musica blues. Un’allegra coreografia a cura di Cirk Fantastik.

Fabrizio Morviducci