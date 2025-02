Il museo da Vinci. Boom di recensioni. Ecco la top ten

Il museo Leonardo da Vinci di Firenze, una struttura privata aperta da oltre 20 anni, ha registrato nel 2024 "un interesse digitale superiore a quello della Galleria degli Uffizi" secondo quanto risulta dal report sul turismo culturale di The data appeal company (gruppo Almawave), presentato in anteprima a Tourisma, il salone dell’archeologia in corso al Palazzo dei Congressi di Firenze fino a domani. A seguire, dalla seconda alla decima posizione, troviamo Galleria degli Uffizi, Museo Egizio di Torino, Casa di Giulietta, Galleria dell’Accademia di Firenze, Leonardo Interactive Museum Firenze, Museo Ferrari Maranello, Reggia di Caserta, Mole Antonelliana e Museo Cappella Sansevero. Pur non detenendo il primato assoluto di museo più recensito, che per quanto riguarda i primi 5 musei classificati resta saldo nelle mani della Galleria degli Uffizi, il museo da Vinci si distingue per la capacità di sfruttare in modo proattivo le potenzialità del digitale.