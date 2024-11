Il mondo visto attraverso gli occhi delle donne

Da 45 anni racconta il mondo attraverso gli occhi delle donne, e di fatto è uno dei più longevi festival nel panorama cinematografico italiano. è il ’Festival di Cinema e Donne’ in programma dal 20 al 24 novembre al cinema La compagnia con ben 21 film selezionati ai principali festival internazionali, opere prime e seconde di registe da tutto il mondo. La prima giornata è dedicata alla regista, sceneggiatrice e attrice tedesca Margarethe von Trotta. Alle 14.30 il convegno ’Hannah, Ingeborg, Rosa e le altre’, un’occasione per esplorare l’opera della Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, analizzando il suo percorso artistico e il ruolo delle protagoniste femminili nei suoi film dove temi di identità, lotta e speranza trovano espressione. Alle 20,30, la regista dialogherà con Piera Detassis, a seguire la proiezione del suo ultimo film ‘Ingeborg Bachmann: Journey Into the Desert’ (2023).

Altra ospite molto attesa è la regista e sceneggiatrice francese Céline Sciamma che porta al festival il film del 1978 ’Not a Pretty Picture’ di Martha Coolidge, fino a oggi mai proiettato in Italia, e presenterà ’The Balconette’ di Noemie Merlant di cui è la co-sceneggiatrice.

Il progetto ‘Cinema, l’altra Storia’, curato da Piera Detassis con Raffaella Giancristoforo, racconterà il lavoro e la creatività femminile dalle origini ai giorni nostri, mostrando a tutti, e in particolare alle nuove generazioni, quanto lo sguardo delle donne e l’apporto delle registe, sceneggiatrici e protagoniste sia stato a lungo espulso dalla storia ufficiale. Altro momento importante è ’L’Assemblea’ con Jasmine Trinca per addetti ai lavori, sul tema della parità nell’industria cinematografica, mirando alla costruzione di possibili buone pratiche condivise e replicabili. Sonia Bergamasco presenterà ‘Duse, the Greatest’ che esplora la vita Eleonora Duse, e Antonietta De Lillo presenterà invece ‘L’occhio della gallina’. Torna, anche per quest’anno, una sezione dedicata al cortometraggio. Il Festival celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre) con una giornata di eventi: tra le ospiti l’attrice Katia Beni, la regista e attrice Emanuela Mascherini e la scrittrice Antonella Matranga che presenterà il suo libro ’Vite in tempesta’.

Maurizio Costanzo