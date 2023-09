Il mondo queer in scena. Anna Meacci è Romanina

Letture, canzoni, danze e spettacoli per far conoscere la realtà e le problematiche del mondo queer anche con talk di approfondimento col pubblico. Perché l’inclusione passa anche attraverso l’arte. Con questo obiettivo va in scena lo spettacolo teatrale "La Romanina", interpretato da Anna Meacci (nella foto), che ne è anche autrice con Luca Scarlini, scrittore e drammaturgo, tratto da "Io, la romanina. Perché sono diventata donna" di Romina Cecconi .

Ne "La Romanina" Meacci, ripercorre la storia di Romina Cecconi e della sua lotta per il diritto all’identità sessuale; tra le prime in Italia a cambiare sesso, Romina è stata testimone negli anni ’60 di un segno importante di un costume che cambiava e di cui si ritrovò ad essere protagonista. Lo spettacolo, già applaudito in moltissimi teatri, racconta con ironia e intelligenza un pezzo di storia dell’Italia e della tante contraddizioni che da sempre ’avvolgono’ questa tematica.

Spettacolo e dibattito fanno parte del "Queer Tour 2023", la rassegna promossa da Arcigay Firenze Altre Sponde, risultata vincitrice, nell’ambito della rete Ready, del bando per l’assegnazione dei contributi della Città Metropolitana di Firenze per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e informazione nel contrasto a discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Il primo appuntamento è domani sera alle 21 si parte da Firenze, al Lavoratorio di via Giovanni Lanza 64a e dopo lo spettacolo spazio al talk con Le Plurali.

Il 1° ottobre appuntamento è al Teatro Manzoni di Calenzano (ore 18.30 il talk e ore 21 lo spettacolo). Il 13 ottobre tappa al Teatro comunale di Antella e il 19 novembre al Teatro Giotto di Vicchio.

