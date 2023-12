Il mondo on line e le sue regole. Un nuovo libro

Nel mondo dei social media in continua evoluzione, dominato da grandi gruppi privati, il giornalista può dare un senso al mare magnum di notizie, a patto di conoscerne le regole: nasce da questo presupposto il libro "Il Giornalista Social Media Manager", scritto dall’avvocato Deborah Bianchi, esperta di diritto online. Il libro è il nono volume della collana Quaderni della Formazione, edita da Ordine e Fondazione Odg Toscana in collaborazione con Pacini Editore. La presentazione è avvenuta al Caffè Letterario Le Murate, alla presenza dell’autrice, di Giampaolo Marchini, presidente di Odg e Fondazione Odg Toscana, e di Michele Taddei, vice presidente Odg e direttore della collana. "Il libro è pensato come una ’assetta degli attrezzi’ per giornalisti - ha detto Marchini -. Ricordiamo che siamo giornalisti sempre, anche quando ci rapportiamo privatamente sui social".