Il Momoyama compie 25 anni. Lunedì la cena per festeggiare . L’incasso sarà devoluto in beneficenza

Lunedì prossimo al ristorante Momoyama ci sarà una cena evento per festeggiare i 25 anni di attività. Grazie alla collaborazione con Il Cuore di Firenze, l’incasso della serata sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Casa Marta per contribuire alla costruzione del primo Hospice pediatrico in Toscana. Aperto nel 1998, il Momoyama si è sempre distinto come un locale all’avanguardia, tra i primi in Italia a proporre cucina nipponica con un’attitudine fusion che unisce tradizione e innovazione. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni 055 291840