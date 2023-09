Il mobile chi lo monta? L’ira dei clienti "Disagi causati dai blocchi illegali"

E il divano chi lo porta? E la cucina chi la monta? Domande dei clienti di Mondo Convenienza, il colosso dei mobili che ha un negozio a Prato, sul confine con Campi dove invece si trova il magazzino. E qui, però, dallo scorso 30 maggio non escono più i furgoni per consegnare e montare i mobili vista la protesta di un gruppo di lavoratori della Rl2 (la ditta che ha in appalto il servizio di facchinaggio, trasporto e montaggio).

Se l’azienda (ma anche chi aveva già comprato i mobili) sperava in una veloce risoluzione della rivendicazione sindacale, dopo tre mesi non mancano problemi e clienti insoddisfatti.

Qualcuno, infatti, attende ancora le consegne pre-sciopero, altri non sono stati avvisati dei disservizi al momento dell’acquisto. Mentre altri ancora si sono dovuti affittare un furgone, andare a ritirare la merce al magazzino campigiano e poi montarla con il più classico fai-da-te. Insomma, in tanti si sono ritrovati con le istruzioni in mano senza sapere che fare.

Mondo Convenienza, tramite una nota, fa sapere che "il punto vendita di Prato informa i clienti che è possibile il ritiro dei prodotti ma che attualmente non vengono garantiti i servizi di consegna e montaggio". Per quanto concerne gli acquisti che prevedono trasporto e montaggio, effettuati prima del blocco del magazzino, Mondo Convenienza assicura che "stiamo gestendo le singole casistiche".

Può accadere, infatti, "che un acquisto avvenuto nei giorni precedenti il blocco sia stato personalizzato e poi consegnato al magazzino nelle settimane successive. In presenza del blocco non è stato possibile e non è possibile effettuare consegna e montaggio eo far transitare la merce pronta in un altro hub logistico" prosegue la nota dell’azienda. "Queste casistiche vengono gestite dal nostro servizio clienti e normate dalle clausole contrattuali che, fra gli altri, danno la possibilità al cliente di annullare l’ordine effettuato e richiederne rimborso" ricorda Mondo Convenienza.

Quindi conclude: "Stiamo operando attivamente per trovare, nei tempi più rapidi possibili, una soluzione soddisfacente per risolvere i disservizi e i disagi causati dalle condotte illegali dei SiCobas".

