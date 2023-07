Il Mita è un’eccellenza italiana Seconda scuola a livello nazionale

Mita, eccellenza di Toscana. La fondazione Its con sede all’Acciaiolo di Scandicci è arrivata seconda su base nazionale nella classifica Indire, categoria tecnico di sviluppo del prodotto. Con un’altissima percentuale di studenti occupati, l’Its lavora con oltre 300 aziende, tra pelletteria, moda e tessuti. La filiera della formazione è strategica per il comparto della moda. Per questo l’apertura delle iscrizioni al Mita è un momento importante. La selezione per il biennio 2023-2025 è in piena attività: 10 corsi, aperti a 25 giovani tra i 18 e i 35 anni (l’età massima è stata innalzata rispetto ai 29 anni precedenti) con diploma di istruzione secondaria superiore. Le lezioni partiranno il 30 ottobre. I percorsi avranno una durata complessiva di quattro semestri per un totale di 1800 ore, 800 delle quali di stage in aziende e centri di ricerca del settore moda. La frequenza alle attività didattiche e allo stage è obbligatoria. Ecco i corsi: per "Accessori metallici" (sede Scandicci), Tecnico qualità e produzione accessori metallici (acronimo Tqam), e Tecnico digitale degli accessori metallici (Tdm); per "Calzatura" (sedi Scandicci e San Miniato), Tecnico processo e prodotto calzature (Tpc); "Pelletteria" (sede Scandicci), Tecnico management del processo e del prodotto pelle (Tmp), Tecnico del processo e prodotto pelle (digitale e sostenibile, Tpds), Tecnico di pelletteria e abbigliamento pelle (Tap), Tecnico del processo e prodotto pelle (Tpp); Pelletteria (sede Amiata), Tecnico del processo e prodotto pelle, acronimo Tpp(A); Tessile (sede Prato), Tecnico processo e prodotto tessile (Tpt), Tecnico commerciale tessile (Tct).