Il Misantropo di Molière nella versione di Catalyst apre ufficialmente la stagione

Catalyst inaugura la ventesima stagione al Teatro Corsini di Barberino di Mugello con il suo nuovo lavoro ’Il Misantropo’. Lo spettacolo va in scena il 14 e 16 (ore 21) e 17 novembre (ore 18). Diretto da Riccardo Rombi e tratto dalla celebre opera di Molière, in scena ci sono Giorgia Calandrini, Francesco Franzosi, Giuseppe Losacco, Guido Targetti e Dafne Tinti, che interpreteranno un mondo complesso e satirico, in bilico tra ricerca estetica e profondità emotiva. Questa rappresentazione è un affresco di personaggi emblematici, ognuno con il proprio desiderio di riconoscimento, che si alternano in un intreccio di inganni e autoinganni, un’ironica e profonda esplorazione delle tensioni tra apparenza e autenticità.