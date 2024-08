"Il mio finestrino distrutto nel parcheggio interrato"

Finestrino in frantumi nel parcheggio interrato e tanta rabbia per aver ritrovato la macchina danneggiata in un luogo che riteneva quantomeno più sicuro di altri.

A raccontare la sua brutta storia in una lettera è Luca, residente a Firenze da otto anni e che, spiega, ha da altrettanto tempo "un abbonamento annuale al parcheggio interrato di Porta al Prato, per intenderci alla “Leopolda”". "Per la seconda volta a distanza di due anni – scrive – ho subito l’ennesimo atto vandalico alla mai autovettura trovando il finestrino sfondato oltre al furto di quanto era a bordo. Il danno per sostituire il finestrino è stato superiore ai 280 euro e oltre a questo ci sono alcuni danni fatti dai malviventi alla carrozzeria ad oggi non quantificati".

"Nessun addetto della società mi ha avvertito del danno che mi è stato fatto l’11 luglio scorso" denuncia Luca spiegando di aver scoperto il fattaccio "nel riprendere l’auto che era in sosta da qualche giorno".

"Ho chiesto l’accesso alle immagini del parcheggio al fine di poter dare maggiori informazioni ai Carabinieri dove ho esposto denuncia. – prosegue – Ma la società Firenze Parcheggi mi ha risposto con una mail di due righe dicendo che non vi sono telecamere per la video sorveglianza nei posti dove era in sosta la mia autovettura. Quindi oltre al danno la beffa".

Ecco la risposta della società: "Con riferimento alla sua richiesta, riguardante l’acquisizione di immagini relative al parcheggio Di Porta a Prato da noi gestito, pervenutaci tramite e-mail, siamo spiacenti di comunicarle che la zona indicata è sprovvista di telecamere per cui non è stato possibile effettuare la videoregistrazione attraverso le nostre apparecchiature".

Non ci sta Luca: "Ma come mai vi è tanto di segnaletica nei locali interrati del parcheggio dove è indicata che l’intera area è sotto videoregistrazione? Sarebbe auspicabile che la società Firenze Parcheggi, visto il congruo ricavo che ne deriva dalla gestione dei parcheggi, istituisca una sorveglianza h24 con personale qualificato in sosta permanente nei locali del parcheggio oltre a video sorveglianza per garantire sicurezza anche fisica per chi lascia in sosta le auto nei relativi parcheggi a pagamento".