Il miglior zuccotto alla fiorentina è quello di una pasticceria pratese. I risultati della sfida golosa

Terza edizione ieri mattina alla Gelateria Magnolfi nel viale Fanti del concorso gastronomico ’Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola’ aperto a pasticcerie e gelaterie dell’area metropolitana. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune. Vincitrice con 60 punti la Pasticceria Bar Gelli (che ha sede a Prato, in via Firenze, località La Querce), che ha staccato di cinque lunghezze Le Chicchere, pasticceria del viale Gramsci e Sesto. Terza la Gelateria Erta del Bau a Firenze in via Paoletti.