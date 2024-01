Il mercato del Porcellino si ferma per l’ultimo saluto a Kiomars

di Rossella Conte

Sarà celebrato oggi alle 10 Kiomars Safaie, il 72enne iraniano trovato senza vita nella sua abitazione nel quartiere di Novoli. Lo storico ambulante del Porcellino, a Firenze dal 1976, è stato ucciso il 30 novembre da due fratelli, un dipendente e un ex dipendente subito bloccati dalla polizia. Il funerale si terrà al Cimitero di Rifredi di via Panciatichi. Alle 16, invece, presso il ristorante Mammamia, ci sarà il ricevimento funebre. Tutti gli operatori dello storico raggruppamento del Porcellino, per esprimere la propria solidarietà e vicinanza a Kiomars e alla sua famiglia - il fratello Karim è proprietario di un banco sotto la Loggia del Mercato Nuovo -, rimarrà chiuso tutto il giorno in segno di lutto. "Non ci sono parole per descrivere il dolore nei nostri cuori. Addio amico e collega. Speriamo in una giustizia", si legge sulla pagina Facebook del Mercato. A scoprire il cadavere è stato proprio il fratello, che con il figlio e nipote della vittima era andato a casa dell’uomo in via De Pinedo, non vedendolo a lavoro. La notizia in poche decine di minuti ha raggiunto i colleghi che lavorano all’ombra della celebre fontana che da il nome al mercato. "È stato un choc, e ancora oggi è difficile crederci", si sfogano. Una storia di aneddoti e bei ricordi quella che lega Kiò, così lo chiamavano gli amici, con Firenze. E Tutti lo ricorderanno col sorriso grande e la sciarpa viola a testimoniare la grande passione della sua vita, la Fiorentina.