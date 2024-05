Il mercatino di Ninni paradiso vintage

Eva

Desiderio

è chi arriva in negozio decisa, pronta a fare il colpaccio. Ma c’è anche chi è un po’ indecisa, quasi titubante, perché non conosce tanto il mondo del vintage e i suoi troppi segreti. Spesso le turiste facoltose che alloggiano nei grandi alberghi si affidano ad alcune personal shopper che le guidano in città tra gli indirizzi migliori. Uno di questi è il Mercatino di Ninni, spazio di sogni di ieri e di oggi in via Federighi 11 rosso dove ad accoglierti c’è il sorriso di Annunziata Frugis, solo e sempre Ninni per amici ed amiche, che ha aperto la sua boutique vintage nel 1997, prima in via Cimabue e ora da nove anni a pochi passi dal Museo Marino Marini e da Borgo Ognissanti. Una vetrina che spesso ti colpisce al cuore per i desideri che ti scatena, dalle collane alle scarpe, dagli abiti da sera alle borse. "In questo momento ci sono molte turiste da me - racconta Ninni - americane, canadesi, indiane, brasiliane e vengono con la personal shopper e anche coi mariti orgogliosi di vedere i loro mini defilé e contenti di fare loro dei bei regali". Ora nei giorni votati a matrimoni e comunioni, c‘è molto assortimento di abiti e accessori da cerimonia. In particolare c‘è parte di un intero guardaroba di una signora del sud di taglia "giusta" che ha frequentato moltissimo la boutique Chanel di Milano comprando mises bellissime negli ultimi venti/trenta anni. Venticinque capolavori di alta sartoria. Dunque i pezzi migliori del Kaiser Karl, di quel Lagerfeld il Magnifico che ha risvegliato il fascino e l’eleganza di Mademoiselle Coco come nessuno. Non mancano scarpe dalla doppia C, dai mocassini alle decolleté come pure i tanti bijoux che Ninni ha raccolto negli anni. Non solo Chanel, ma anche Gucci, Yves Saint Laurent, Emilio Pucci vero, Valentino, Ermanno Scervino e Salvatore Ferragamo. Non mancano i foulard di Hermés come pure alcuni stivali con l’H da amazzone, davvero memorabili.