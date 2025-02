Il mega blitz contro bande e baby gang. Tre giorni di controlli: il bilancio

Un’operazione "ad alto impatto", con risvolti in tutta Italia, contro la criminalità e la devianza giovanile. Nel mirino della polizia, le cosiddette baby gang, le bande che di giovani e talvolta anche giovanissime che imperversano fuori dalle scuole, ai parchi pubblici, nei luoghi d’aggregazione.

L’attività coordinata dalla Sco, il Servizio Centrale Operativo della polizia, si è concentrata in tre giorni, dal 20 al 23 febbraio.

In questo contesto, gli agenti della questura di via Zara, conoscendo le criticità del nostro territorio, hanno effettuato specifici controlli nelle principali piazze del centro cittadino, nei pressi delle stazioni ferroviarie e all’interno dei principali luoghi di aggregazione, come il Parco delle Cascine, i Giardini della Fortezza da Basso e il Parco di San Donato.

All’esito del servizio, personale della Squadra Mobile di Firenze, nello specifico, ha identificato 206 soggetti, tutti sotti i 24 anni, tratto in arresto un soggetto bulgaro per tentato furto aggravato e denunciato tre soggetti tunisini, uno dei quali per spaccio e tutti per minacce gravi.

Nel complesso, l’attività su scala nazionale ha impegnato oltre mille giovani, e portato all’arresto di 60 giovani, più 13 minorenni. Centoquarantadue invece i ragazzi denunciati, di cui 29 minorenni: le accuse vanno dalla ricettazione al possesso di armi fino alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.