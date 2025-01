Come salvare il mare dai nostri disastri?

Firenze, 11 ottobre 2021 - Come gli esseri umani hanno gradualmente scoperto le risorse del mare, a partire dai nostri più remoti antenati? Perché tendiamo a distruggere le cose che ci fanno vivere e come il sovrasfruttamento ha distrutto molti degli stock di pesce che una volta erano abbondanti E li stiamo ancora distruggendo?

Come l’inquinamento sta danneggiando il mare: dalle isole di plastica nel mezzo degli oceani all’aumento del livello del mare? Quali sono i limiti alle risorse del mare? Cosa ci possiamo realisticamente aspettare di ottenere dal mare nel futuro? Cos’è la maledizione del pescatore e perché i pescatori sono stati sempre poveri nella storia, e lo sono tuttora? Queste sono alcune delle domande a cui si tenta di dare una risposta ne Il mare svuotato. Quale futuro per l'Economia Blu Di Ugo Bardi e Ilaria Perissi (Editori Riuniti).

Il volume, scritto da Ilaria Perissi (dottore di ricerca in chimica fisica, impegnata nella ricerca sulla mitigazione del cambiamento climatico presso l'Università di Firenze), e Ugo Bardi, (docente di chimica fisica presso la scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, menbro del Club di Roma ed è autore di molti studi e libri dedicati all'economia dello sfruttamento delle risorse) ha il pregio di essere allo stesso tempo un'opera scientifica, di analisi puntuale e documentata dei fenomeni, ed un ottimo testo di divulgazione, piacevole, godibile, in grado si spiegare con parole semplici e concetti facilmente assimilabili, quello che altrimenti sarebbe ostico.

Il risultato è un libro che appassiona, raccontando come, mentre si parla moltto, ed anche gisutamente, di co2 ed inquinamento urbano, ci stiamo dimenticando che il grande malato della nostra contemporaneità è proprio il mare. Ed è solo interessandoci (anche) del mare che possiamo risolvere i problemi della terra.

Il tutto, come detto, con la capacità, più unica che rara, di non annoiare con pedanterie di sorta. Ma di appassionare e coinvolgere.

Imparerete ad esempio come i Neanderthal hanno attraversato il mare sulle loro piroghe, come era possibile che cinque uomini su una barchetta a remi potessero uccidere un animale grande e possente come una balena, che tipo di olio hanno messo nelle loro lampade le vergini del Vangelo, come un professore di matematica – Vito Volterra – ha scoperto le equazioni della pesca, come una nuova generazione di navi a vela potrebbe rimpiazzare le navi puzzolenti e inquinanti di oggi, dove siano finiti i pescatori che una volta vivevano lungo la costa e come mai è diventato così facile essere punti da una medusa mentre si fa il bagno in mare.

E molto di più. Potrete addirittura giocare al Gioco di Moby Dick, un semplice gioco da tavolo che illustra il fenomeno del sovrasfruttamento.