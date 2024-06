Il Mangimificio torna a splendere. Ecco il maxi stabilimento produttivo

Era un relitto industriale, un ex mangimificio vuoto fino a tre anni fa. E’ arrivato in fondo l’ennesimo progetto di recupero di vecchi insediamenti produttivi che ha trasformato la zona industriale in un laboratorio per la nuova architettura d’impresa. E’ stato inaugurato l’altro giorno l’edificio con torre annessa di sette piani sullo skyline di Scandicci, polo produttivo di Idee Partners, azienda toscana del Gruppo Pattern, leader nello sviluppo e produzione di pelletteria. L’edificio era già in uso da novembre, ma è arrivato a completamento dei dettagli nelle scorse settimane.

Un recupero industriale pensato senza consumo di suolo e in chiave sostenibile, dove lavorano 80 persone. I progettisti sono gli architetti dello studio AAvv; energeticamente risulta autonomo al 70%. "Siamo soddisfatti del completamento di questo nuovo insediamento produttivo – ha detto Claudio Delunas, amministratore delegato di Idee Partners – che ci fa guardare con ottimismo e consapevolezza della bontà del modello organizzativo incentrato sul valore delle persone, il know-how e le sinergie fra tre centri d’impresa (Bientina, Scandicci e Reggello) e tra le componenti del nostro gruppo, all’interno del distretto più importante della pelletteria italiana".

Il distretto è in difficoltà, ma le imprese stanno virando e dal semplice conto terzi verso i servizi, la progettazione la prototipia, in alcuni casi anche il packaging e la comunicazione nel campo del lusso.

La struttura di 4mila metri è stata costruita sulla stessa planimetria dell’ex mangimificio ha 5 piani occupati da showroom, laboratori produttivi e logistica con l’obiettivo di espandere la capacità produttiva dell’azienda anche sul sito di Scandicci insieme a Reggello e Bientina a seguito dell’acquisizione completata nel 2023. L’azienda guidata da De Lunas a luglio, ha comunicato l’acquisto dell’ulteriore 30% del capitale sociale di Rgb S.p.A, società benefit con sede a Reggello (FI) specializzata nella produzione e lavorazione di pelletteria, e dell’ulteriore 40% del capitale sociale di Petri & Lombardi S.r.l., storica pelletteria di Bientina (PI), arrivando così a detenere il 100% di entrambe. Il Polo della Pelletteria del Gruppo Pattern ha registrato ricavi delle vendite nel 2023 circa 30 milioni e una forza lavoro che ha raggiunto circa 250 persone e 10.000 mq distribuiti sui 3 siti, con una produzione di 250.000 unità che sviluppa più di 1.000 nuovi progetti all’anno.