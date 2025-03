Il Made in Tuscany è da record a tavola

Made in Tuscany a tavola da record nel mondo. Il 2024 si chiude con un risultato mai raggiunto fino a qui per l’agroalimentare regionale: quasi 4 miliardi di euro di prodotti esportati all’estero (+16%), un record assoluto. L’Europa, con un prodotto su due, si conferma il mercato più importante per le filiere agricole ed agroalimentari della Toscana ma gli Stati Uniti sono il principale acquirente di vino e olio che da soli valgono il 90% dell’intero export in valore oltre oceano. Ma l’ombra dei dazi minacciati dall’amministrazione Trump minaccia di cambiare le regole del gioco in un mercato in rapida espansione. A dirlo è Coldiretti Toscana sulla base dei dati provvisori dell’Istat: "In dieci anni le esportazioni del Made in Tuscany agroalimentare sono quasi raddoppiate – spiega la presidente Letizia Cesani (nella foto) – Il mercato europeo resta il punto di riferimento delle nostre imprese".