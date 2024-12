Il Maccianti Quartet presenta “Falling up“

Un evento di spessore per tutti gli amanti del miglior sound al Pinocchio Live Jazz che stasera alle 21,45, per l’ultimo concerto dell’anno, ospita lo Stefano Cocco Cantini - Francesco Maccianti 4tet alle prese con la presentazione dell’album Falling Up del disco pubblicato da Abeat records. Il set vede, accanto al pianista fiorentino e al sassofonista di Follonica, una puntuale sezione ritmica, con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. Il quartetto proporrà le composizioni di Maccianti, ma anche qualche brano scritto da Cantini, evidenziando il dialogo empatico tra i due alfieri del jazz toscano, che sarà sostenuto dalle dinamiche dei due giovani fuoriclasse che completano il gruppo. Una musica che avvolge lo spettatore, in equilibrio tra tradizione e modernità, un sound introspettivo, di forte intensità espressiva.