Il legame tra il caffè e l’emigrazione italiana a Pian di San Bartolo

Una mostra immersiva che esplora il legame tra emigrazione italiana e caffè espresso: un tema così originale non poteva che proporlo l’Accademia del Caffè Espresso de La Marzocco che ieri, nella sede di Pian di San Bartolo (Fiesole) ha inaugurato "Coffee Migrant Migrant Coffee", visitabile per tutto il 2024. Ed è soltanto il primo capitolo, dedicato al Brasile, per poi, nei prossimi anni, proporre lo stesso tema in situazioni molto diverse, indagando i flussi migratori, intrecciati al mondo del caffè, verso Stati Uniti, Australia e Canada. Bellissime foto evocative, racconti personali, documenti, offerti in modo emozionale per raccontare l’emigrazione di oltre un milione di Italiani che a cavallo tra Ottocento e Novecento approdarono in Brasile per dedicarsi alla coltivazione del caffè. Presenti all’inaugurazione il sindaco di Fiesole Anna Ravoni, l’amministratore delegato de La Marzocco Guido Berardinelli e il curatore della mostra Massimo Battaglia.

P.G.