Il Jurassic Park di Willy Guasti: "Vi racconto la storia dei dinosauri"

All’inizio fu un iguanodonte. Comincia con questo rettile, il cui nome significa ’dente di iguana’, vissuto circa 126-125 milioni di anni fa, la passione per la cultura scientifica del giovane influencer Willy Guasti, 33 anni, pratese, una laurea in scienze naturali e una attività professionale da comunicatore e divulgatore scientifico. Oltre a un tatuaggio sull’avambraccio dell’iguanodonte. Guasti sarà protagonista stasera (ore 21,15) in piazza Matteotti, a Tavarnelle dello spettacolo ’Lucertole terribilmente grandi. Dinosauri fantastici e dove trovarli’, nell’ambito del Festival ’Su-sultò 2024’, promosso dall’associazione culturale Limpar (ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 055.8052369)

Di cosa parlerà a Tavarnelle?

"Al centro dello spettacolo c’è la storia delle grandi scoperte scientifiche, con i primi paleontologi inglesi dell’Ottocento, le loro vicende, le loro difficoltà, le loro importanti attività con le quali si approcciarono a qualcosa di nuovo e che ebbero un grande impatto sul tessuto sociale e culturale dell’epoca. Parlerò del paleontologo inglese William Buckland ma anche del geologo e medico inglese Gideon Mantell, considerato uno dei padri della paleontologia, a lui è attribuito il merito di aver scoperto i resti dell’iguanodonte e i suoi studi su questo animale hanno poi aperto una nuova stagione scientifica verso la conoscenza dei dinosauri".

Quanto sono importanti gli strumenti social per diffondere contenuti culturali?

"Senza dubbio gli strumenti dell’innovazione tecnologica e della multimedialità possono rivelarsi molto utili per veicolare messaggi a un pubblico vasto. I numeri mi danno ragione: ho 170mila follower su YouTube, 110mila su Instagram e 98mila su TikTok e ogni giorno ho la possibilità di verificare le interazioni, leggere i commenti di chi mi segue. Comunque continuo a mantenere una passione per la scrittura, ho due pubblicazioni all’attivo e una terza, frutto di una nuova collaborazione editoriale, è in corso di elaborazione".

Ha iniziato a realizzare video dieci anni fa, che cosa è cambiato da allora?

"Sicuramente l’approccio è molto più professionale, ho lavorato sull’esposizione e soprattutto avverto maggiore la responsabilità di diffondere contenuti di cui verifico minuziosamente le fonti. Un invito che rivolgo a tutti: tenete sempre vivi la curiosità e l’interesse verso la conoscenza che è il sale della vita".

Andrea Settefonti