Il grande ciclismo presto fra noi

Fancelli

Si avvicina la partenza del Giro d’Italia, sabato 4 maggio, una corsa che tutti gli anni appassiona milioni di italiani, a Firenze invece quest’anno fervono i preparativi per la partenza del Tour de France che per la prima volta nella storia non solo partirà dall’Italia, ma da Firenze, da un luogo patrimonio mondiale dell’Unesco. La città nei dieci giorni antecedenti la partenza sarà suddivisa in tre zone, “nera”, “blu” e “rossa” per gestire al meglio la presentazione delle squadre di giovedì 27 giugno al piazzale Michelangelo e poi la partenza della prima tappa, sabato 29 giugno, dedicata al grande Gino Bartali. Parata inaugurale dei ciclisti dalle Cascine a piazza della Signoria, dove ci sarà il taglio del nastro e il via ufficiale, attraversamento della città passando dai luoghi simbolo e dal Viola Park la vera e propria partenza per raggiungere Rimini. Numeri da giocare per tre estrazioni: 25, 36, 17.

L’oroscopo: Ariete 23, 69; Toro 17, 71; Gemelli 75, 90; Cancro 4, 88; Leone 19, 50; Vergine 28, 63; Bilancia 1, 90; Scorpione 29, 79; Sagittario 18, 72; Capricorno 42, 62; Acquario 13, 17; Pesci 36, 73.

I numeri di Chiara: terno d’oro 12, 44, 71 da giocare a Firenze e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Elena 5, 23, 74; Flavia 16, 63, 17; Marta 50, 10, 11; Novella 30, 3, 39; Noemi 80, 35, 11; Olimpia 12, 51, 47; Tosca 29, 68, 80; Filippo 26, 14, 76; Giulio 20, 24, 82; Giacomo 45, 81, 28; Mirko 15, 3, 38; Nicodemo 45, 9, 54; Tazio 26, 8, 34; Vasco 21, 42, 84.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: ’La pace non è il lavoro di un uomo solo, di un partito, di una nazione. Non c’è una pace delle nazioni grandi o piccole, la pace è il frutto della cooperazione di tutto il mondo’ (Barack Obama): 17, 38, 16.