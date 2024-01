"Il governo taglia 30 milioni per costruire la tramvia Leopolda. A pagare sono sempre i fiorentini"

Il deputato dem Federico Gianassi entra in prima persona nella polemica deli tagli da parte del governo per la realizzazione della linea della tramvia 4.1 Leopoldo-Piagge.

Afferma infatti Gianassi: "A seguito del taglio da parte del governo di 30 milioni sulla tramvia di Firenze per la realizzazione della linea 4.1 Leopolda-Piagge, il Comune di Firenze deve correre ai ripari anticipando quelle risorse attraverso un prestito da Cassa Depositi e Prestiti con un costo di interessi di un milione di euro, in attesa che il governo cancelli l’errore commesso e ripristini i fondi.

Un gran danno per i fiorentini che si troveranno costretti a sostenere una spesa in più a causa delle scelte del governo delle destre contro la Città di Firenze e tutto questo malgrado un mio tentativo in Parlamento di reintrodurre quelle risorse che però è stato bocciato dalla destra. Il governo non perde occasione per colpire Firenze e ora a pagare saranno i fiorentini". Da tempo Palazzo Vecchio ha fatto presente al governo Meloni che i tagli sulle opere di mobilità pubblica finiscono solo per danneggiare per primi cittadini stessi.