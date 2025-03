Il Giro d’Italia d’epoca: sfilano le bici vintage. Tante iniziative collaterali

Un omaggio al ciclismo d’altri tempi, alla bellezza delle colline fiorentine e al piacere di stare all’aria aperta. Torna la "Ciclostorica La Lastrense", prima tappa in terra toscana del "Giro d’Italia d’epoca" che si snoderà in varie zone d’Italia per concludersi a Ravenna. Spetterà proprio alla Toscana dare il via alla manifestazione il 16 marzo, con la tappa organizzata dal Gruppo Sportivo Tre Emme Asd, in collaborazione con il Comune, la Uisp Firenze e l’Unione Nazionale Veterani dello Sport delle Signe. Come è ormai tradizione, spazio dunque a biciclette e abbigliamento vintage, per percorrere i borghi appoggiati sulle colline, fra vigne, oliveti e tratti di bosco. Gli itinerari del 16 marzo toccheranno comuni dell’area fiorentina. Prenderanno il via da Lastra a Signa ore 9.30 per proseguire a Montelupo Fiorentino, Scandicci, Montespertoli e San Casciano, con soste-ristoro legate a luoghi e sapori d’altri tempi.

I cicloamatori potranno scegliere tra percorsi più impegnativi come il "Lastrense" (74 km con un dislivello di 1.354 metri, 13 km di strade sterrate e brevi ma ripide salite), itinerari di media difficoltà ma anche molto facili. Tra gli eventi collaterali, aperti a tutti, la "Pedalata Rosa", promossa in collaborazione della Uisp Firenze, con partenza il 15 marzo da Lastra a Signa (piazza Garibaldi) alle ore 9.30. Tantissimi anche gli eventi culturali collaterali, fra mostre, incontri, presentazioni di libri e un vero e proprio villaggio sportivo vintage che animerà il centro storico dal 14 al 16 marzo. La Ciclostorica La Lastrense ha una storia antica che parte dai primi anni del novecento (1921) e oggi fa parte delle società amiche del Ciclo Club Eroica ed è inserita anche come prova della Coppa Toscana Vintage. Ha ripreso il via quattro anni fa grazie anche a partner come il Touring Club Italia e la Fiab. Info: www.lastrenseciclostorica.it, [email protected].

Lisa Ciardi