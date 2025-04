Il Giornalino di Pian di San Bartolo celebra 25 anni con un numero speciale

Dopo 25 anni il Giornalino di Pian di San Bartolo torna "in edicola" con un numero commemorativo della prima uscita. A realizzarlo, il gruppo degli ex diciotenni, oggi tutti sui quaranta, che hanno dato alle stampe ben 42 pagine per raccontare questa esperienza editoriale, dedicata alle principali vicende del loro paese, posto sulla via Bolognese e diviso fra 4 comuni. Il giornalino di Pian di San Bartolo è uscito dal gennaio 2000 al gennaio 2002, con cadenza mensile, con una distrbuzione porta a porta in tutto il paese.

"All’inizio lo stampavamo facendo fotocopie alla copisteria di fronte alla Corte d’Appello in via Cavour, poi iniziò a stamparcelo il Centro Stampa del Comune di Fiesole, durante l’Amministrazione Pesci, e così fu fino alla fine- ricordano da Pian di San Bartolo- Era un lavori di gruppo; una cosa che facevamo a titolo di volontariato e che nel 25° anniversario dell’uscita del primo numero abbiamo voluto ricordare con numero speciale".

Ben 28 pagine proposte e dedicati a raccontare come il paese è cambiato in questi anni, toccando dalla politica alla scuola, dalle botteghe al trasporto pubblico. Chiude la riproduzione delle prime pagine delle edizioni 2000- 2002.

D.G.