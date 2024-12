Un ritratto inedito, profondo, autentico di uno dei più grandi musicisti del nostro tempo. Domani alle 18 nel foyer di galleria del Teatro del Maggio Fiorentino sarà presentato ’Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre’, edito da Sperling & Kupfer. Scritto dal primogenito Marco Morricone e dal giornalista e commediografo Valerio Cappelli, il libro ripercorre la vita del maestro attraverso ricordi intimi e riflessioni. Arricchito dalla prefazione di Aldo Cazzullo, il libro contiene anche un QR code per l’ascolto di un brano inedito, scritto per la commedia ’Ci sono giorni che non accadono mai’. Marco, il primogenito di Ennio, prova ad annodare i fili dei ricordi con quelli di Cappelli, amico di una vita. Gli studi interrotti dopo la terza media, le serate passate a suonare per i soldati americani, l’ossessione per la musica, l’intenso rapporto con il maestro Petrassi, la spiritualità, gli incontri con Sergio Leone, Joan Baez, Clint Eastwood, il successo, gli Oscar, le dolcezze e le durezze di padre (la proibizione per i figli di ascoltare musica in casa), la passione per la Roma, la golosità per i cioccolatini che la moglie Maria gli nascondeva, l’ostracismo subito dal mondo accademico. Un viaggio lungo una vita, tra resoconti di prima mano e retroscena svelati. L’incontro, moderato dal musicologo Gregorio Moppi, sarà accompagnato dall’intervento musicale di due collaboratori di Morricone: Paolo Zampini al flauto e il soprano Susanna Rigacci (la voce di ’C’era una volta il West’). L’ingresso è libero.