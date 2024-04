Il garante dei detenuti di Firenze sarà eletto dal Consiglio comunale

Firenze, 23 aprile 2024 - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato, con 26 voti a favore, due astensioni e due non voto, la delibera per il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale – Abrogazione e contestuale approvazione del Regolamento comunale. Oltre alla relazione annuale, già prevista anche nel regolamento precedente, la novità più importante riguarda l’elezione diretta, e quindi non più la nomina, del garante dei detenuti attraverso il voto del Consiglio comunale. Il garante potrà svolgere il mandato una sola volta e resterà in carica sei anni. "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di un nuovo regolamento per il garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale - commenta il candidato sindaco di Spc Dmitrij Palagi, tra i promotori dell'atto -. Verrà eletto o eletta dal Consiglio comunale, invece di ricevere una nomina da parte del sindaco" come accaduto finora. "Abbiamo ottenuto una distribuzione di potere e garantito maggiore democrazia per una figura fondamentale - aggiunge - Speriamo che in questo modo la prossima consiliatura riesca a registrare un rapporto più efficace tra Consiglio comunale e istituti penitenziari. Nei tribunali si scontano le pene riconoscendo la disumanità di Sollicciano. In questi cinque anni non abbiamo fatto abbastanza. A rimetterci sono le persone detenute e il personale che lì lavora".