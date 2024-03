Il ’furbetto’ delle multe. Colleziona 175 verbali ma non li paga. Suv confiscato dai vigili

Da anni non si curava di pagare le decine di infrazioni che gli venivano regolarmente notificate dal Comune di Firenze. Alla fine il conto è stato molto salato con tanto di sequestro del Suv. Foglio rosa dopo foglio rosa, il conducente ’disattento’ e ’spregiudicato’ era arrivato a ben 175 verbali. Infrazioni di ogni tipo: dal divieto di sosta in ztl o in area pedonale al transito nelle corsie preferenziali, dall’eccesso di velocità alla sosta sul marciapiede o sugli incroci.

Con il suo mezzo si sentiva ’padrone’ della strada ma è stato pizzicato dalla polizia municipale che ha confiscato l’auto pignorata per il debito non pagato. Si tratta di un 60enne fiorentino che in oltre dieci anni è arrivato ad accumulare un debito con il Comune di quasi 30.000 euro per 175 sanzioni cui si devono aggiungere le somme previste per il mancato pagamento e tutti gli oneri delle varie ordinanze di ingiunzione. In realtà negli anni risultavano alcuni pagamenti però parziali per poche decine di euro e via via che le auto in possesso dell’uomo cambiavano il debito cresceva all’aumentare delle infrazioni non pagate. Multa dopo multa il debito è diventato assai rilevante e il Comune ci hga voluto vedere chiaro.Così è stato portato a termine, in maniera certosina, il processo di riscossione ha completato l’iter previsto in questi casi. Al termine di tutti i tentativi di incassare il dovuto, lo scorso novembre l’Ufficio Tributi del Comune ha pignorato l’auto mediante iscrizione del provvedimento sul certificato di proprietà del veicolo dopo averlo notificato, senza nessun riscontro, al diretto interessato. Il sessantenne si è sempre disinteressato del suo debito con il Comune pensando (e sperando) di farla franca. Ma così non è stato.

Nei giorni scorsi, una pattuglia del reparto di Rifredi ha fermato per un controllo un’auto in viale Redi e dalle verifiche sulle varie banche dati è emerso il provvedimento di pignoramento. Il fiorentino sessantenne è stato, quindi, invitato con il mezzo negli uffici del Reparto: qui gli è stata contestata la sanzione per aver circolato con veicolo sottoposto a confisca (1.984 euro). L’auto, un suv ibrido di ultima generazione del valore di oltre 50.000 euro, è stata portata alla depositeria a dell’amministrazione comunale. Adesso il 60enne dovrà saldare tutti i suoi debiti con il Comune.