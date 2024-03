Il "Flood", l’atteso evento giovanile estivo sul lago

Il "Flood" per noi ragazzi è un vero luogo di ritrovo, di divertimento e di libertà tra i colli toscani e le bellezze del lago di Bilancino. Il "Flood" è un evento tradizionale di Barberino e di tutto il Mugello, organizzato sulla sponda del lago, in località Andolaccio, durante un fine settimana di luglio. Offre intrattenimenti per ogni età, momenti importanti di condivisione e spazi ludici e sportivi. Possiamo trovare palloncini variegati che noi, a fine serata, lasciamo volare e seguiamo con lo sguardo fino a che non si confondono con il cielo, teatranti che fanno ridere i bambini e strappano un sorriso anche agli adulti. Gli adolescenti hanno a disposizione luci, DJ set per scatenarsi con musica che proviene da due palcoscenici differenti, fino a notte fonda. Bilancino è luogo di svago e di divertimento, immersi nel verde della natura. Così si può anche noleggiare una barca a vela o una canoa divertendoci a scherzare con gli amici. Possiamo assaporare diverse varietà culinarie e gustare cibi etnici ma anche piatti tipici toscani sulle rive del lago con i suoi dintorni pittoreschi e l’atmosfera avvolgente. Ci vengono in molti a Bilancino, giovani e non, italiani e stranieri, molti lo chiamano il "mare di Firenze". Il "Flood" è una buona occasione per venire a Bilancino.