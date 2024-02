Il Firenzuola è inarrestabile. Daytona allunga il vantaggio

In Seconda categoria girone I Firenzuola squadra del momento avendo vinto per 4-0 contro il Pelago. Queste le reti: Donattini al 20’, Enzo Caleca 24’, Sozzi al 57’ Baazaoui al 77’. Sozzi è un nuovo acquisto del Firenzuola, ex giovanili Fortis Juventus e Albacarraia. Sullo 0-0 al 17’ ha fallito un rigore Donattini, parato dal portiere Centola. Negli ultimi minuti espulsi Giorgi del Firenzuola e Innocenti del Pelago, uno per parte. Per il Firenzuola seconda vittoria consecutiva segnando 4 gol e la società dell’alto mugello ora sogna i play off. In vetta alla classifica la capolista Gallianese viene fermata sullo 0-0 casalingo dalla Ludus. La Gallianese ha fallito un rigore al 5’ con Coralli, palo e il pallone esce sul fondo. Per cercare la vittoria la Gallianese ha inserito in campo al 64’ l’ex professionista Tavano, ma la gara non si è sbloccata. La Gallianese aumenta comunque il vantaggio perchè il Reconquista di San Piero è stato sconfitto in casa per 4-1 dalla Molinense. Le reti della Molinense sono una doppietta di Emanuele Galeotti al 7’ e 20’; nella ripresa accorcia il Reconquista con Luchi al 67’ e poi la Molinense segna altre due volte con Celli al 74’ e Gioele Galeotti al 95’. Il Sagginale si conferma al terzo posto della classifica grazie alla vittoria col Pian di San Bartolo per 1-0, decisivo il rigore di Ermini trasformato nel primo tempo. Il Sant’Agata vince in casa 3-2 col Firenze City: locali sul 3-0 con i gol di De Meco, Ciaravola e Santi, per gli ospiti doppietta di Vicini. Per la zona salvezza la Fulgor Castelfranco espugna il campo del Firenze Sud vincendo 2-0; Bagno a Ripoli batte Santa Brigida 3-1 e Vigor Misericordia Pontassieve a valanga 5-1 contro le Caldine.

Nel girone F il Daytona si conferma in testa superando di forza 2-0 il Real Peretola. Il Daytona allunga il vantaggio perchè la Virtus Rifredi è fermata sull’1-1 casalingo dal Monterappoli. Al secondo posto sale la Laurenziana che vince in casa 2-1 col Vernio ed è la rivale più seria per la capolista. Nel girone H novità in testa. L’Audace Legnaia pareggia 1-1 a Castellina in Chianti e viene raggiunta dalla Florence che vince 1-0 contro la Duccio Dini. La Dinamo Florentia fa l’impresa vincendo 3-2 sul campo della Sambuca.

F. Que.