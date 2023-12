Il film "I naufraghi" di Giovanni Brancale al cinema La Compagnia

Questa sera (ore 21) al Cinema La Compagnia (Via Cavour 50 r), è in programma l’anteprima del film "I naufraghi" di Giovanni Brancale (nella foto). La trama: due donne e due storie accomunate dalla stessa voglia di ripartire in un periodo difficile della storia italiana. Due visioni all’apparenza contrastanti dello stesso universo femminile, parole e silenzi, luci e ombre, donne così diverse nella loro unicità ma accomunate dalla stessa voglia di ripartire in un periodo difficile della storia italiana, quel post Covid. "I naufraghi" è un film che parla al cuore di coloro che hanno toccato il dolore con mano e sono stati capaci di ripartire. La pellicola propone una prima parte noir incentrata sulla morte di una giovane ventenne ricostruita attraverso le testimonianze delle persone che l’hanno conosciuta, e una seconda parte più introspettiva, dove la protagonista è una donna eremita che, pur vivendo in solitudine, si apre agli altri donando la sua umanità e il suo tempo. Ingresso libero.