Il Festival per Machiavelli. Talk e tante iniziative invadono San Casciano

SAN CASCIANO (Firenze)

“Machiavellerie“, il primo festival italiano nato per valorizzare il pensiero e l’opera del padre fondatore della scienza politica moderna torna da venerdì e proseguirà fino al 17 novembre a San Casciano con un ricco calendario di eventi, tra passeggiate ed escursioni trekking tra i sentieri legati al pensatore, lectio, conferenze, spettacoli teatrali, mostre, letture e visite guidate.

Quest’anno il Festival è diventato anche “Off”, estendendo il proprio raggio di azione in tutto il territorio nazionale. Al bando indetto dall’amministrazione comunale, che invitava professionisti, associazioni, imprese, istituzioni, realtà culturali e artistiche, a proporre progetti, hanno risposto da tutto il Paese. Ed alcune delle proposte più interessanti, dal Piemonte alla Sicilia, sono state selezionate e inserite nel programma di questa speciale edizione.

Nella serata di apertura di venerdì alle 21 al Teatro comunale Niccolini, dedicata a Machiavelli nel corso del tempo, ci sarà la lectio dell’esperto di comunicazione politica Giovanni Diamanti, fondatore di Quorum e You-Trend, dal titolo “Sun Tzu, Quinto Tullio Cicerone, Machiavelli. Le lezioni dei grandi strateghi”.

Tra le altre iniziative, la conferenza del politologo Alessandro Campi, nonché direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, “Le maschere di Machiavelli 500 anni di immagini, rappresentazioni e stereotipi”, in programma il 13 novembre alle 17.30 nella biblioteca comunale; e la conferenza “La lunga esperienza delle cose moderne: Machiavelli cancelliere” dello storico Daniele Conti, docente all’Università di Cassino e del Lazio meridionale, in programma domenica alle 17.30 sempre alla biblioteca.

Machiavelli “Off” va in trasferta e attraverso i progetti selezionati su scala nazionale, farà tappa a Torino, il 16 novembre alle 18 con un’attività originale che rimanda alla cultura digitale. E’ la realizzazione del videogioco di ruolo “Democracy Night!” a cura dell’Associazione Aris APS. L’invito a partecipare al gioco virtuale è sottolineato dal quesito: “Saresti in grado di governare un Paese? Vieni a scoprirlo alla Democracy Night!”, proposto in doppia lingua italiana e inglese. L’evento si terrà nello spazio culturale di via Celeste Negarville 8/28 a Torino.

Il sindaco Roberto Ciappi: "Machiavellerie “Off”, ideato per creare un palcoscenico privilegiato che dia spazio alle diverse espressioni della contemporaneità, vuole porre al centro l’azione culturale pensata e attuata dalle cittadine e dai cittadini che da spettatori diventano protagonisti del progetto".

Machiavellerie “Off” viaggia fino a Termini Imerese, nel palermitano. Qui ci sarà un doppio appuntamento, previsto il 16 e il 17 novembre, con la rappresentazione di Una notte oscura. Al centro del progetto culturale c’è uno spettacolo di ricerca e teatro contemporaneo che andrà in scena presso il Teatro Zeta di Termini Imerese. Il testo drammaturgico, Machiavelli per la regia Piero Macaluso a cura di Teatro Zeta APS, è tratto dalla produzione letteraria dello scrittore belga della prima metà del Novecento Michel Ghelderode e dalle opere di Niccolò.

Tutto il programma su www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it/ e pagina Fb e Instagram del Festival Machiavellerie.