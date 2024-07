Il festival ’La Gaberiana’. Musica e cultura in piazza

Il festival La Gaberiana si preparar al gran finale. La quattro giorni di incontri, musica e spettacoli – iniziata il 15 luglio e in scena all’Isolotto – si conclude domani. L’edizione, sotto la direzione artistica di Andrea Scanzi, ha coinvolto artiste e artisti, giornalisti, appartenenti al mondo della cultura, della politica e dello spettacolo, di rilievo nazionale legati a Gaber per stima, passioni, affinità. Oggi, alla Limonaia di Villa Strozzi, andrà in scena “Gaber e l’informazione”. Alle 20,30 “I reduci” con Antonio Padellaro. Un’ora dopo “Io e le cose” con Antonio Ornano e infine alle 22,30 “C’è un’aria” con Paola Turci. Domani, invece, in piazza dell’Isolotto, “Gaber tra pubblico e privato”. Alle 20,15 “Al bar Casablanca” con Enzo Iacchetti, alle 21,30 “Anni incredibilmente affollati-L’età dell’oro dei cantautori”, spettacolo inedito, dedicato alla musica dei cantautori dal 1976 al 1983. Narrazione di Andrea Scanzi. Brani musicali eseguiti da Filippo Graziani, Setak, Peppe Voltarelli e Massimo Germini

In caso di maltempo, gli appuntamenti previsti in piazza Gaber e in piazza dell’Isolotto si svolgeranno regolarmente presso il Teatro la Fiaba, in via delle Mimose, 12. Gli appuntamenti previsti alla Limonaia di Villa Strozzi si svolgeranno regolarmente presso la sala Polivalente Limonaia di Villa Strozzi. Gli appuntamenti e gli spettacoli saranno a ingresso libero senza prenotazione. I luoghi del festival sono agevolmente fruibili anche da persone con disabilità

Il palinsesto de La Gaberiana si inserisce all’interno della rassegna cittadina Estate Fiorentina 2024. Il festival ha il Patrocinio della Fondazione Giorgio Gaber. Il progetto è cofinanziato da “Estate Fiorentina 2024 - iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze”.