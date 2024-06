Il Festival della robotica sbarca a Viareggio

Il 26 e il 27 giugno a Viareggio arriverà il Festival della robotica, manifestazione che ha l’obiettivo di divulgare le più recenti scoperte nel campo dell’innovazione tecnologica e anticipare quelle di domani. Il Festival sarà protagonista in piazza Palombari dell’Artiglio, ospite all’interno del Villaggio della Regata Viareggio-Bastia-Viareggio, con un programma ricco di incontri, talk-show, interattività, sfide scientifiche, risultati e applicazioni in tema di robotica e di intelligenza artificiale. "Avere il Festival della robotica a Viareggio - dichiara l’assessore al Turismo e alle attività produttive del Comune di Viareggio, Alessandro Meciani (nella foto) - è un privilegio per il quale abbiamo lavorato con impegno. Averlo all’interno della Viareggio Bastia Viareggio è un valore aggiunto".