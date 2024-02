Il Festival del "corto" al castello dell’Acciaiolo con le 22 opere finaliste

Corto che passione. Scandicci diventa la capitale del cinema ‘in breve’ grazie al Pegaso Film Festival fino a domenica al Castello dell’Acciaiolo. L’accesso a proiezioni ed eventi della manifestazione, arrivata al suo terzo anno è gratuito. In cartellone ci sono le 22 opere finaliste, per la prima volta in un evento tutto dal vivo, selezionate tra i 427 cortometraggi da 27 nazioni del mondo giunti all’attenzione del comitato di selezione. Ci sono le proiezioni di tutti i corti. La giuria del Festival è composta da 7 giurati provenienti dal panorama cinematografico locale, tra cui Matteo Vanni e Francesco Rossi della produzione senese Kahuna Film, e Daniele Favilli (nella foto) attore di cinema e di teatro. Ci sarà anche una giuria popolare composta dai soci di Gens Florentiae presieduta da Renato Di Marcantonio, e una Giuria Giovani con gli studenti del Liceo Artistico Leon Battista Alberti e da alcuni ragazzi della Scuola Nazionale di Cinema Indipendente di Firenze.

Fabrizio Morviducci