Il Ferrone si accende. In arrivo lo spettacolo su Alonso, Hack e Earhart

Domenica prossima alle 17 al teatro del Circolo Arci del Ferrone l’associazione l’Ultima Fila, con il patrocinio del Comune di Impruneta e di quello di Greve, presenta ’Le avventure di Alicia, Amelia e Margherita’, spettacolo per bambini. Delle avventure fantastiche attendono tre donne che hanno fatto la storia: Alicia Alonso con la danza, Amelia Earhart con il suo aeroplano giallo e Margherita Hack (nella foto) con le sue amiche stelle. L’evento è interattivo: non saranno solo loro protagoniste, ma anche i piccoli e gli adulti spettatori a ’entrare in scena’ e rendere l’evento ancora più personale e divertente.

Lo spettacolo è inserito nella programmazione della stagione teatrale 2024-25 ’La scena di Talia’.