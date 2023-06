Il Farmaceutico fa 170 anni con Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Firenze la mattina di lunedì 19 giugno in occasione del 170° anniversario dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, l’unica officina farmaceutica di Statoi, e per visitare l’Istituto Geografico Militare. Lo ha confermato ieri la prefettura di Firenze. La nascita risale al 1832 quando Re Carlo Alberto di Savoia fondò il Consiglio Superiore dell’Armata Sarda, tra i cui membri, fu accolto un chimico farmacista. Nel 1920 ha assunto la denominazione di Istituto Chimico Farmaceutico Militare. Nel 1931 il trasferimento da Torino a Firenze, con la costruzione dell’attuale sede in via Reginaldo Giuliani a Rifredi. Quella che molti fiorentini da sempre hanno affettuosamente chiamato il "Farmaceùtico" (con la ù accentata) considerandolo un valore storico della città.

Temporaneamente trasferito a Merano dai tedeschi in ritirata durante la seconda guerra mondiale, il "Farmaceutico" tornò ben presto a Rifredi al termine del conflitto. Riprese così la produzione di farmaci e materiale di soccorso sanitario, non solo per le Forze Armate ma anche per la popolazione.