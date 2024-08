Il Duomo in un caffè. La bellezza ora si ascolta

Dalla creazione del David di Michelangelo all’alluvione del 1966, passando per la ricerca della tomba perduta di Giotto, il cantiere della Cupola di Brunelleschi. Un’occasione per scoprire e riscoprire le storie della città attraverso il tempo di un caffè è quanto propone l’Opera di Santa Maria del Fiore, che dopo ‘La Congiura dei Pazzi’ e ‘Voci di Donne’, lancia la nuova serie podcast ‘Il Duomo in un caffè. Storie d’arte e di vita a Firenze’ prodotto con Orange Media Group.

Undici puntate, della durata di circa dieci minuti ciascuna, disponibili in blocco dalle 9 di lunedì prossimo su Spotify e le maggiori piattaforme podcast, accessibili anche da un’apposita sezione del sito dell’Opera: https://duomo.firenze.it/it/868/il-duomo-in-un-caffe . Nello stesso tempo che si impiega a gustare un caffè alla mattina, Francesco Migliaccio - voce della serie podcast di grande successo Demoni urbani - accompagna l’ascoltatore alla scoperta di storie di bellezza e ingegno, guerra e arte, catastrofi e conquiste, misteri e scoperte sui monumenti del Duomo e della città di Firenze. Anche i meno noti, come gli esperimenti di Gugliemo Marconi in Duomo, la seconda guerra mondiale e il salvataggio delle Porte del Battistero e di altre opere d’arte e la storia dei fulmini caduti sulla Cupola.

Un modo per conoscere vicende poco note o dimenticate ma che fanno parte del patrimonio della Cattedrale di Firenze e della città. Tra le undici puntate c’è appunto “Gli esperimenti di Marconi nel Duomo di Firenze”. È il 1913 quando Gugliemo Marconi decide di utilizzare la Cupola del Brunelleschi per verificare se le onde hertziane che provengono da stazioni lontane abbiano la potenza di attraversare i muri. Altra puntata è dedicata a “La scoperta dell’antico Duomo di Firenze e la ricerca della tomba perduta di Giotto”.

Olga Mugnaini