Il dramma L’incidente all’alba. Schianto tra due mezzi pesanti

Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe a rischio vita, in un grave incidente avvenuto ieri mattina alle prime luci dell’alba sulla SR 69 a Incisa, all’altezza del cimitero. Poco prima delle 7, per motivi che le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire, il camion che l’uomo guidava si è scontrato violentemente contro un altro mezzo pesante, con danni a entrambi i mezzi. Ad avere la peggio è stato il 49 enne: l’abitacolo del camion che guidava, si è accartocciato verso l’interno, incastrando l’uomo all’altezza delle gambe e della vita. I vigili del fuoco del comando di Figline sono riusciti a estrarlo fuori e ad affidarlo alle cure dell’automedica e dell’ambulanza del 118 arrivati per soccorrerlo. Il camionista è stato poi portato d’urgenza all’ospedale di Careggi in codice rosso a causa degli importanti traumi riportati nel sinistro. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale. Il traffico è andato in tilt per ore in tutte le strade del Valdarno fiorentino: almeno fino a metà mattina, gli automobilisti provenienti da Reggello, Rignano, Figline e Incisa son rimasti bloccati, con incolonnamenti fino a Matassino e anche oltre, essendo un orario di punta su una strada con viabilità sempre intensa. Solo a metà mattina i due mezzi sono stati rimossi e il traffico è tornato a scorrere normalmente.

Manuela Plastina