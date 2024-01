Il doposcuola si fa in biblioteca

Prenderà il via mercoledì, per concludersi il 22 maggio, alla biblioteca comunale Ernesto Ragionieri il progetto "Incontri" con un doposcuola dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni realizzato in collaborazione con Promopsi. L’iniziativa prevede un percorso di gruppo per il potenziamento del metodo di studio rivolto anche a ragazzi con Disturbi Specifici dell’apprendimento o Bisogni Educativi Speciali, per sostenere un apprendimento autonomo ed efficace ed un maggior benessere a scuola. Gli incontri saranno guidati da personale qualificato con esperienze, tra l’altro, nel supporto al metodo di studio. Durante i laboratori saranno presentate le risorse accessibili presenti in biblioteca di cui i ragazzi potranno usufruire autonomamente come ausili allo studio e al tempo libero. Il servizio è gratuito ma i posti sono limitati e per poter essere inseriti nel progetto occorre la prenotazione.