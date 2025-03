Il derby è del San Donato. E il Figline adesso rischia

San Donato Tavarnelle

2

Figline

1

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3) Tampucci; Croce, Cellai, Bruni; Pecchia (68’ Dema), Borgarello, Gistri, Carcani; Purro (85’ Cecchi), Gubellini (72’ Manfredi), Falconi (80’ Senesi). All. Bonucelli

FIGLINE (4-3-3) Pagnini; Giraudo (90’ Allushaj), Nobile, Simonti, Zellini ; Torrini (58’ Ciravegna), Cavaciocchi (45’ Rossini) Aprili; Rufini (62’ Milli), Mugelli, Dama (62’ Gozzerini). All: Baracchi

Arbitro: Sacco di Novara

Marcatori: 12’ Gistri, 59’ Carcani, 77’ Mugelli

TAVARNELLE – È stato uno scontro diretto per la salvezza teso e vibrante quello andato in scena ieri al Pianigiani di Tavarnelle e finito con la vittoria del San Donato Tavarnelle. Nei primi minuti il Figline mostra una maggior determinazione e chiude il San Donato nella propria metà campo. Nel primo minuto i valdarnesi, in tenuta bianca, collezionano tre angoli a fila e la pressione è continua. All’11’ il San Donato trova una buona azione di contropiede con Borgarello e Purro, ma viene chiuso in angolo. È proprio dalla battuta dalla bandierina che al 12’ Gistri va in gol. Sbanda il Figline e al 13’ Gubellini, servito da Pecchia, potrebbe raddoppiare ma la palla finisce a fil di palo. Il ritmo di calma, il filtro a centrocampo di Borgarello, Carcani e compagni funziona e consente al San Donato di controllare. Per vedere una nuova occasione occorre arrivare al 31’ con un tiro altissimo di Aprili cui fa eco al 38’ una botta al volo di Borgarello al 36’. Va vicinissimo al pari il Figline al 41’: azione prolungata dai valdarnesi e rito finale di Rufini respinto da Tampucci. Sulla palla si avventa Zellini che viene chiuso e ancora il portiere respinge. Sugli spalti una decina di tifosi del Figline fanno sentire tutto il loro incitamento.

Nella ripresa il San Donato si presenta subito sotto con Gubellini fermato da una bella respinta di Pagnini. Il Figline prova a spostare in avanti il baricentro con l’ingresso di Rossini. Come all’inizio del primo tempo anche nella ripresa il Figline pressa di più anche se con meno intensità della prima parte. Al 59’ i locali trovano il raddoppio: palla a Carcani che dal limite lascia partire una botta di destro. La palla supera Pagnini, batte sul palo e entra in porta. La reazione del Figline è una punizione dalla destra sui cui interviene di testa Mugelli, para Tampucci. Al 65’ Gubellini va al tiro in area, ma è chiuso in angolo da Simonti. Al 77’ si ferma la difesa del San Donato Tavarnelle, Mugelli con tocco morbido dal dischetto accorcia le distanze: 2-1 senza che nessuno della difesa chiantigiana intervenga. L’ultimo sussultio: al 90’+2 dei cinque di recupero il tiro dal limite di Aprili fa la barba al palo.