Il degrado avanza sulle strade private (di uso pubblico)

Erbaccia ai lati e l’asfalto che si deteriora, aprendo buche insidiose. Se la strada è privata ma di fatto di uso pubblico, chi deve occuparsi della manutenzione? La questione è oggetto di dibattito da tempo. Intanto il degrado avanza. Lo sanno bene gli abitanti di via Maggio a Pian di Mugnone, che aspettano da tempo che il Comune sistemi avvallamenti e buche. E la situazione è ancor più grave in via della Fornace a Compiobbi. "Non solo la strada è in pessime condizioni ma c’è anche una frana che avanza - denuncia il consigliere Tommaso Manzini di Fiesole Europa, illustrando una interrogazione -. E’ tempo che il Comune sciolga il nodo delle strade private divenute di uso pubblico". "Situazione complessa- ammette l’assessore al territorio Iacopo Zetti -. Il Comune ha avuto incontri con i privati e confermo la disponibilità ad agevolare gli accordi con le aziende per la messa a norma. Ricordo però che prima che il Comune possa prendere definitivamente in carico una strada privata, questa va messa in sicurezza dai proprietari".