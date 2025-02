Il debutto della Polbus. Doppia fila, ti saluto. Fioccano 283 multe in una sola settimana

Lo Scout Speed dei vigili è già entrato in azione con le prime multe. La pistola digitale piazzata dentro le auto della Municipale che spara due foto in contemporanea, una all’ambiente e una all’infrazione, ha ancora la canna fumante. Dopo una settimana dall’annuncio della tolleranza zero su sosta in doppia fila, su marciapiedi e preferenziali, i proiettili sparati agli automobilisti in divieto di sosta sono stati ben 283. Tutti i bersagli della Polbus hanno una cosa in comune: erano in sosta vietata sul percorso di una delle otto linee autobus che Palazzo Vecchio ha reso sorvegliate speciali. L’obiettivo concordato con sindacati e Autolinee Toscane: liberarle dalle ostruzioni che, ogni giorno come stimato da At, causano ritardi di 40 minuti su ogni linea.

Le multe sparate con lo Scout Speed sono però il lampo prima del tuono: il verbale sarà recapitato a casa del proprietario dell’auto nei tempi tecnici previsti. La linea lungo la quale sono state staccate più multe è la 6 Novelli-Torregalli, che attraversa Novoli e Legnaia con 87 multe sparate dallo Scout Speed. Sul podio delle linee più assediate dalle auto e con maggiori sanzioni c’è poi la 1, lungo il percorsoFaentina Salviati-Cure via Boccaccio’ con 48 sanzioni. Altre 48 sono state fatte sul percorso del 23 che allaccia viale Guidoni a Sorgane. Gli habitué delle infrazioni si trovano anche sulla linea 17 nel tragitto viale Verga-Cascine con 44 verbali, segue poi la 11 Salviatino-Galluzzo con 37 sanzioni e infine 19 infrazioni (multate) sul percorso del 14 fra Santa Maria Maggiore e via Rocca Tedalda.

"I numeri – commenta l’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio – ci dicono che abbiamo ragione: le sanzioni fatte in una sola settimana sono la dimostrazione che questi comportamenti sono troppo diffusi e vanno contrastati. Il servizio andrà avanti, aumentando le linee oggetto dei controlli. Ogni giorno decine di migliaia di persone a Firenze utilizzano il trasporto pubblico e lo fanno in un contesto in cui troppo spesso i bus viaggiano in strade trafficate in cui sono frequenti i comportamenti scorretti degli automobilisti".

Ma quali infrazioni che hanno fatto fioccare più multe? In 217 sono stati sanzionati per l’infrazione più odiosa: sosta sullo spazio di sosta dei bus, mentre ben 47 auto erano in doppia fila intralciando il passaggio dei mezzi pubblici, in 32 invece si trovavano sul marciapiede riducendo così gli spazi di manovra. Le auto della Municipale hanno affiancato i bus durante i loro servizi sia di giorno che la sera.

"Stiamo lavorando – conclude Giorgio – a migliorare il trasporto pubblico, che negli ultimi anni ha fatto passi in avanti notevoli, ma che ancora deve fare i conti con una serie di disservizi spesso causati dalle condizioni del traffico o dall’inciviltà: con questa misura difendiamo chi usa i bus e chi li guida".

Claudio Capanni