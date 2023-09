Il coro del Papa a Firenze per ricordare il cardinale Bartolucci

Una serie di concerti per ricordare il maestro cardinale Domenico Bartolucci a dieci anni dalla morte. La Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci ha organizzato questo ciclo di eventi della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" dal 18 al 21 settembre in diverse località toscane. L’obiettivo è duplice: diffondere la musica sacra e promuovere l’opera del maestro cardinale, compositore, accademico di Santa Cecilia e direttore della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" per oltre 40 anni. Si parte lunedì 18 settembre (ore 21) da Firenze, il primo appuntamento è nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

Il 20 settembre (ore 11), sempre a Firenze nella basilica di Santa Maria Novella è in programma la messa presieduta dal cardinale Dominique Mamberti: anche in questa occasione la Cappella Musicale Pontificia accompagnerà la solenne liturgia con musiche di Domenico Bartolucci. Gli appuntamenti sono a ingresso libero. La Cappella Musicale Pontificia "Sistina" diretta da monsignor Marcos Pavan svolge il suo servizio musicale nelle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e, con i suoi 1500 anni di storia, è il più antico coro del mondo in attività. Insieme al Coro sarà presente e si esibirà a Firenze anche Josep Solé Coll, primo organista della basilica papale di San Pietro in Vaticano e organista per le celebrazioni liturgiche del sommo pontefice.

