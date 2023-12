Il consiglio comunale si apre agli studenti

Il Consiglio comunale di Fiesole ha ricordato la Festa delle Toscana ospitando nella seduta di giovedì 30 novembre, giorno della ricorrenza che celebra l’abolizione della pena di morte, una delegazione degli alunni della scuola Luigi Casini, di Pian di Mugnone. Quattordici i presenti, in rappresentanza del Consiglio dei Bambini, che è stato eletto fra le classi quarte e quinte della primaria. La delegazione ha seguito l’avvio dei lavori con il sindaco che ha presentato loro assessori e spiegato il funzionamento del consiglio. Quindi l’Amministrazione ha donato ai presenti una copia della "Dichiarazione universale dei diritti umani" con la prefazione della Senatrice a vita Liliana Segre. Con l’occasione, il Consiglio comunale ha approvato un Ordine del Giorno presentato dal gruppo Cittadini per Fiesole, che impegna il Comune a promuovere, soprattutto tra i più giovani perché possano farsene portatori, i valori della Pace, della Libertà e del rispetto dei Diritti umani, attraverso iniziative in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Fiesole. Inoltre, per tutta la sera, la Loggia del Palazzo comunale è stata illuminata di bianco e rosso, i colori della Regione Toscana.

D.G.