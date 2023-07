Il Comune di Firenze vara un piano casa da 500 alloggi

Firenze, 6 luglio 2023 – E' un Dario Nardella molto carico quello che lancia a Firenze un piano casa straordinario di 500 alloggi, da qui all'estate 2024. "Dal 2019 abbiamo una crescita costante degli alloggi sfitti, cosiddetti di risulta, che crescono al ritmo di 200 all'anno – ha detto Nardella -. Oggi siamo arrivati a 800 appartamenti liberi che non possiamo assegnare alle famiglie perché non abbiamo risorse per metterli a posto. Ma non possiamo aspettare oltre e lanciamo il piano straordinario per gli alloggi popolari: è un piano da 500 alloggi con risorse per 6 milioni di euro".

"Oltre 2 milioni di euro sono nel nostro bilancio per le manutenzioni straordinarie - ha aggiunto -. Mentre 4 milioni li prenderemo dai fondi Pon metro plus. I 6 milioni quindi sono già disponibili: il Comune non avrebbe le competenze sui finanziamenti per il patrimonio abitativo, le risorse vengono dai livelli statale e regionale. Ma facciamo questa scelta politica. Con questo piano puntiamo a chiudere 70 appartamenti in corso di nuova realizzazione. Sono quelli di via Torre degli Agli; 100 appartamenti rientrano nel programma finanziario regionale. Sono gli 130 appartamenti da finanziare grazie ai fondi nel nostro bilancio e 200 appartamenti col finanziamento straordinario del Pon metro plus". In riferimento agli appartamenti sfitti Nardella ha ricordato che "tali alloggi crescono di anno in anno perché noi non riusciamo a recuperarli tutti, li recuperiamo solo una minima parte. Ogni alloggio necessita di un intervento di circa 25mila euro. Per non avere più alloggi di risulta servirebbero tra i 4 e i 5 milioni all'anno. E invece ci arrivano solo i fondi regionali".

Il sindaco ha criticato più volte il governo: “Noi abbiamo inaugurato una nuova strategia, facciamo da noi perché se dobbiamo aspettare Roma non succede niente. Noi ci sgoliamo ma nessuno ci ascolta – ha spiegato -. "Sugli affitti turistici brevi sono anni che chiediamo una legge - ha aggiunto -. E sono anni che diciamo che il piano nazionale casa non ha più un euro. Ma la legge non è arrivata, non sono arrivati euro". Nardella ha poi fatto riferimento alla legge casa del 2014 evidenziando che sono stati "azzerati i finanziamenti nazionali dal 2019".

Niccolò Gramigni