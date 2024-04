Il Comune di Calenzano per la scuola. Collaborazione scuola-Comune

Noi siamo felici di abitare a Calenzano perché è un paese in cui si vive bene, adatto ai bambini... Ci sono tanti spazi verdi in cui poter giocare e rilassarci! Il Comune poi ci offre diverse opportunità per stare bene anche a scuola e per crescere divertendosi. Sono tante le iniziative che vengono attivate nelle nostre classi. Ne è un esempio concreto il progetto "Crescita consapevole". Lungo il corso degli anni, dalla prima alla quinta, ci vengono proposte lezioni sportive praticate insieme alle associazioni del territorio (che comprendono circa dieci lezioni per ogni sport). Fra queste ricordiamo piacevolmente gli Alfieri, Pattinaggio, Danza sportiva, Pallavolo, Basket e Calcio, Nuoto e Ciclismo.

Sempre all’interno del progetto "Crescita consapevole", la scuola ha collaborato con il teatro "Manzoni" di Calenzano. Infatti sono diverse le attività teatrali in cui siamo stati coinvolti durante questi anni come classe, interamente sovvenzionate dal Comune (pensiamo alla realizzazione di un piccolo spettacolo in terza, o alle lezioni di "Lettura ad alta voce" in quarta). Non sono solo attività legate allo sport quelle che vengono proposte, ma anche lezioni di Educazione Civica insieme alla Polizia Municipale, che ci ha guidato sulle strade di Settimello per farci vivere concretamente il suo lavoro. Invece grazie al Museo del Figurino Storico abbiamo svolto in classe vari laboratori di Storia con operatrici preparate con cui abbiamo realizzato gioielli antichi.

Non possiamo dimenticare il solido rapporto con l’associazione "Sale in zucca", grazie alla quale tanti bambini, durante il loro percorso scolastico, hanno usufruito del Piedibus, un servizio gratuito che ha permesso di recarsi a scuola a piedi senza inquinare, accompagnati da volontari gentili e disponibili. Sono stati importanti anche gli incontri sull’affettività condotti da una pediatra di Calenzano, che ha affrontato tematiche delicate in modo chiaro e interessante. Nel maggio scorso, nell’ottica del progetto "Cosa fa la differenza", il Comune ci ha regalato una panchina di legno da dipingere sul tema della differenza di genere. Dopo aver studiato varie ipotesi, abbiamo disegnato il simbolo dell’uguaglianza fra uomo e donna e installato la panchina nel nostro giardino. Siamo fermamente convinti che tutte queste attività ci aiuteranno a diventare cittadini più consapevoli e responsabili, che si sentono parte di un’unica comunità…la nostra!! Magari, chissà…fra una ventina di anni, qualcuno di noi, diventerà il futuro sindaco di Calenzano!