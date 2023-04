Il Comune: cultura e sociale, spese confermate Quasi 33 milioni dedicati al mondo scolastico

Fiscalità bloccata (ma c’è l’incubo Tari) e investimenti per oltre 45 milioni nel triennio. E’ il piano economico e finanziario del comune di Scandicci passato in consiglio comunale. Il piano degli investimenti per il periodo 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Scandicci assieme al Bilancio di Previsione 2023 nella seduta di giovedì 30 marzo 2023, con i voti favorevoli di Partito Democratico, Sandro Fallani Sindaco, Scandicci a Sinistra, Azione Italia Viva RenewEurope, e quelli contrari di Lega Salvini premier e Centro Destra per Scandicci Forza Italia Udc.

Per quanto riguarda il bilancio i punti chiave sono il mantenimento della spesa complessiva per sociale, educazione e cultura a oltre 15 milioni di euro, la conferma dei fondi per la non autosufficienza a 130 mila euro e di solidarietà a 150 mila euro, così come delle aliquote di Imu e dell’addizionale Irpef. Ma sulla fiscalità generale pesa l’incubo Tari, la tariffa sui rifiuti sarà fissata dall’Ato, ma il barometro segna aumento come accaduto negli ultimi anni.

Sul fronte investimenti, nel prossimo triennio il Comune di Scandicci investirà 45 milioni e 43 mila euro complessivi per realizzare opere pubbliche: di questi 32 milioni e 369 mila euro saranno destinati alle scuole, 3,665 milioni a interventi sulle strade, 2,037 milioni di euro per la riqualificazione di spazi urbani (parcheggio Gabbrielli, largo Spontini, piazza Vezzosi a San Vincenzo a Torri). Rispetto agli investimenti in opere pubbliche, il piano approvato fissa 23.060.197 di euro nel 2024, 13.709.412,65 euro nel 2025. Quest’anno nello specifico, ci sono 1.198.007,50 euro per manutenzione straordinaria strade, 2.645.773 euro per la bonifica dell’area Molteni, 800 mila euro per il riordino del parcheggio e il cambio del riscaldamento della scuola Gabbrielli di Vingone, 837.740 euro per la riqualificazione del giardino di largo Spontini a Casellina, 522.130 euro per il nuovo impianto di riscaldamento della scuola Rodari, 700 mila euro per la riqualificazione dell’area verde di piazza Vezzosi a San Vincenzo a Torri, 950 mila euro per il terzo lotto di lavori di riqualificazione del Municipio, con il nuovo accesso alla terrazza pensile, 200 mila euro per opere di consolidamento del bocciodromo Tamiro Martelli.